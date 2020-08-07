Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişi öldü Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 3 bin 93'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 3 bin 93'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 1567 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 93'e, vaka sayısı da 285 bin 793'e çıktı.

Ülke genelinde 1859 hastanın daha taburcu edilmesiyle, iyileşen kişi sayısı 248 bin 948'e ulaştı.

Kaynak: AA