Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 458'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 458'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 28 kişi daha yaşamını yitirdi ve 551 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 458'e, vaka sayısı da 329 bin 271'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1078 artarak 309 bin 430'a ulaştı.

Kaynak: AA