Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti
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Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti

03.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:12
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 4 bin 850'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 4 bin 850'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi yaşamını yitirdi ve 419 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 850'ye, vaka sayısı da 335 bin 997'ye çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 626 artarak 320 bin 974 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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