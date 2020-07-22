Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi öldü Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 44 artarak 2 bin 601'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 44 artarak 2 bin 601'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 331 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 601'e, vaka sayısının da 258 bin 156'ya çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 210 bin 398 olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA