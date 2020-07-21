Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişi öldü
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Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişi öldü

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 34 artarak 2 bin 557'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişi öldü
21.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:28

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 34 artarak 2 bin 557'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 476 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 557'ye, vaka sayısının da 255 bin 825'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 207 bin 259 olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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