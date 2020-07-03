Suudi Arabistan'da son 24 saatte 4 bin 193 koronavirüs vakası kaydedildi
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 193 yeni vaka tespit edildi.
03.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:54
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 193 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 50 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1802'ye çıktığı belirtildi.
Ülkede 4 bin 193 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 201 bin 801'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 140 bin 614 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA