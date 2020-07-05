Suudi Arabistan'da son 24 saatte 3 bin 580 yeni koronavirüs vakası açıklandı Asya kıtasında en yüksek koronavirüs verilerine sahip 4'üncü ülke olan Suudi Arabistan'da salgın tüm hızıyla devam ediyor.

Asya kıtasında en yüksek koronavirüs verilerine sahip 4'üncü ülke olan Suudi Arabistan'da salgın tüm hızıyla devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs olanların sayısı 3 bin 580 kişi olarak açıklanırken, 58 kişi de hayatını kaybetti.

Açıklanan verilerden sonra ülkede toplam vaka sayısı 209 bin 509 olurken, virüs kaynaklı ölümler ise toplamda 1,916 kişi oldu.

Kaynak: DHA