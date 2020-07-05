Suudi Arabistan'da son 24 saatte 3 bin 580 yeni koronavirüs vakası açıklandı
Asya kıtasında en yüksek koronavirüs verilerine sahip 4'üncü ülke olan Suudi Arabistan'da salgın tüm hızıyla devam ediyor.
05.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:56
Asya kıtasında en yüksek koronavirüs verilerine sahip 4'üncü ülke olan Suudi Arabistan'da salgın tüm hızıyla devam ediyor. Ülkede son 24 saatte koronavirüs olanların sayısı 3 bin 580 kişi olarak açıklanırken, 58 kişi de hayatını kaybetti.
Açıklanan verilerden sonra ülkede toplam vaka sayısı 209 bin 509 olurken, virüs kaynaklı ölümler ise toplamda 1,916 kişi oldu.
Kaynak: DHA