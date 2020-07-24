Suudi Arabistan'da son 24 saatte 2 bin 378 vaka Suudi Arabistan'da son 24 saatte 2 bin 378 yeni tip korona virüs vakası kaydedildi.

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 2 bin 378 yeni tip korona virüs vakası kaydedildi.

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 2 bin 378 kişide korona virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede toplam vaka sayısı 262 bin 772'ye yükseldi. Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 kişinin ölümü ile 2 bin 672 oldu. Yeni vakalardan 195'i Mekke'de doğrulanırken Riyad'ta da 139 yeni vaka görüldü. El Hufouf şehrinde ise 135 vaka kayda geçti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığına verilerine göre ülkedeki toplam iyileşme oranı yüzde 82'yi geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA