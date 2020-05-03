Suudi Arabistan'da son 24 saatte 1552 yeni koronavirüs vakası açıklandı

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 1552 kişinin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 1552 kişinin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı. Günlük vaka sayısında yükselme gözlemlenen ülkede 184 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da 1552 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 24 bin 11 oldu. 184 kişi hayatını kaybederken ülke çapında 352 bin 555 test yapıldığı açıklandı.

Kaynak: DHA