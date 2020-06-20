Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor
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Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın sonra eriyor.

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor
20.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:35

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın sonra eriyor.

Birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri kademeli olarak, kaldırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın tamamen kaldırılıyor. İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada yarın saat 06.00'dan itibaren ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı aktarıldı. Bakanlık, tüm ekonomik ve ticari faaliyetlere yeniden izin verileceğini duyururken, maske takmanın zorunluğu olduğunu ifade etti. Bakanlık, umre ziyaretleri, deniz ve kara sınırlarından ülkeye giriş-çıkışlar ile uluslararası uçuşlarda uygulanan kısıtlamaların devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230'a yükseldi. - RİYAD

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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