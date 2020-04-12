Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı Suudi Arabistan'da korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı.

Suudi Arabistan'da korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı.

Dünya genelinde 1 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da önlemler arttırılıyor. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde artan korona virüsü vakalarının ardından sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığı duyuruldu. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısının ise 4 bin 33 olduğu ifade edildi.

Salgınla mücadele kapsamında Riyad, Tebuk, Cidde, Taif, Ed-Demmam, Ez-Zahran, El-Hefuf, El-Katif, El-Hubar'da 24 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Birçok bölgede eczaneler ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan iş yerleri hariç tüm iş yerlerinin salgın nedeniyle kapatılmasına karar verilmişti. Ülkede tüm uluslararası uçuşlar durdurulurken, yıl boyu umre ve hac ziyaretleri de askıya alındı. - RİYAD

Kaynak: İHA