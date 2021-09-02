Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi.

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Silahlı Kuvvetler'e bağlı Kadın Kadro Eğitim Merkezi'nin ilk mezunları için tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Silahlı Kuvvetler Eğitim ve Öğretim Kurumu Başkanı Adil el-Belevi, Savunma Bakanlığı'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak daha iyi bir performans elde etmek amacıyla, kurumun, Silahlı Kuvvetler'in kadın kadrolarına eğitim programı ve müfredatları ile eğitim ortamı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Savunma Bakanlığı da Genelkurmay Başkanı Fayyad er-Ruveyli'nin de hazır bulunduğu mezuniyet töreninden görüntüler yayınladı.

Mezunların eğitim programı 30 Mayıs'ta başlamıştı.

Ülkede son yıllarda yapılan açılımlarla, kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığı'nda çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar da verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer