Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi.

Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Silahlı Kuvvetler'e bağlı Kadın Kadro Eğitim Merkezi'nin ilk mezunları için tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Silahlı Kuvvetler Eğitim ve Öğretim Kurumu Başkanı Adil el-Belevi, Savunma Bakanlığı'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak daha iyi bir performans elde etmek amacıyla, kurumun, Silahlı Kuvvetler'in kadın kadrolarına eğitim programı ve müfredatları ile eğitim ortamı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Savunma Bakanlığı da Genelkurmay Başkanı Fayyad er-Ruveyli'nin de hazır bulunduğu mezuniyet töreninden görüntüler yayınladı.

Mezunların eğitim programı 30 Mayıs'ta başlamıştı.

Ülkede son yıllarda yapılan açılımlarla, kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığı'nda çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar da verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısında 8 kişi yaralandı
Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısında 8 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Suudi Arabistan'da Silahlı Kuvvetler ilk kadın mezunlarını verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:17:05. #1.16#

title