- Suudi Arabistan'da şiddetli yağmur sele dönüştü

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Asir bölgesine etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Asir bölgesine etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokakları adeta nehre dönüştürdü. Bölgedeki ana yollar kısa süre içerisinde suyla dolarken, sokaktan geçen araçlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Etkili olan yağış nedeniyle ana yolların kapatıldığı, sel suları nedeniyle ekinlerin zarar gördüğü belirtildi. Araç içinde sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.