Suudi Arabistan'da Şiddetli Yağışlar 30 Can Aldı

Suudi Arabistan'da yaklaşık bir aydır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 30 kişi hayatını kaybetti.



Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaklaşık bir aydır süren ve 13 bölgede etkili olan şiddetli yağışlarda, sel sularına kapılma veya elektrik çarpması sonucu 30 kişinin öldüğü belirtildi.



Şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan çoğu başkent Riyad'dan bin 480 kişinin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, 3 bin 865 kişinin bulundukları yerlerden tahliye edildiği, 2 bin kişiye de barınma imkanı sağlandığı aktarıldı.



Açıklamada ayrıca çeşitli kentlerde selin yol açtığı zararı tespit etmek için 8 komite kurulduğu kaydedildi.



Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgeleri bir süredir şiddetli yağışlara sahne oluyor. Olumsuz hava şartları Ürdün gibi bazı Arap ülkelerinde de etkisini sürdürüyor.