- Suudi Arabistan'da sel felaketi

MEDİNE - Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Başkent Riyad birçok araç sel sularında mahsur kaldı. Medine- i Münevver'edeki Uhud Şehitliği'nde çekilen görüntülerde bölgenin yer yer sular altında kaldığı dikkat çekti. Öte yandan Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'ye de dolu yağdığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da bir hafta önce meydana gelen sel felaketi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.