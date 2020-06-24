- Suudi Arabistan'da sebze halinde büyük yangın
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- Suudi Arabistan'da sebze halinde büyük yangın

- Suudi Arabistan'da sebze halinde büyük yangın Suudi Arabistan'ın Sakaka kentinde yer alan sebze halinde büyük çaplı yangın çıktı.

24.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:21

- Suudi Arabistan'da sebze halinde büyük yangın

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Sakaka kentinde yer alan sebze halinde büyük çaplı yangın çıktı.

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan Sakaka kentindeki sebze halinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, halden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildiği bildirildi. Haldeki çok sayıda dükkanda ise büyük hasar oluştuğu aktarıldı. Öte yandan yangının çıkış nedeni ve ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

- Suudi Arabistan'da sebze halinde büyük yangın

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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