Suudi Arabistan'da Samref rafinerisine İHA düştü
Suudi Arabistan'da ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco'ya ait Samref rafinerisine insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.
Suudi Arabistan'da ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco'ya ait Samref rafinerisine insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.
İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına yönelik misillemeleri sürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco'ya Samref rafinerisine İHA düştüğü ifade edildi. Açıklamada, "Hasar tespiti çalışmaları devam ediyor" denildi. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı