Suudi Arabistan'da Saldırı

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde bir devriye aracını hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.



Suudi Arabistan Haber Ajansının İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Türki'yi kaynak gösterdiği habere göre, Katif'e bağlı El-Mesura Mahallesi'nde devriye gezen bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker öldü, 6'sı yaralandı. Yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.



Emniyet güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.



Söz konusu saldırıyla, son 3 gün içinde Katif'te aynı yöntem kullanılarak gerçekleştirilen saldırıların sayısı ikiye yükseldi.