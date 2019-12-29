Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı
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Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Kral Abdullah Park Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun esnasında 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasına çarptırıldı.

29.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:37
Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı

'da geçtiğimiz ay Park Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun esnasında 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasına çarptırıldı.


Suudi Arabistan'da ceza mahkemesi, geçtiğimiz ay başkent Riyad'da tiyatro gösterisi sırasında bir performans grubundaki 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırganı idam cezasına mahkum etti. Olayla bağlantılı Yemenli bir kişi de 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Geçtiğimiz Kasım ayında Al-Malaz Festivali'nde bir gösteri sırasında saldırı düzenleyen Arap uyruklu şahıs. sahneye çıkıp sanatçıları bıçaklamıştı. Saldırgan olayın ardından kaçmaya çalışken polis tarafından yakalanmıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA
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