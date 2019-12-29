Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi
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Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Kasım ayında başkent Riyad’daki sahne gösterisi sırasında üç kişi bıçaklayan kişinin ölüme mahkum edildiğini duyurdu.

29.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:30
Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi

devlet televizyonu, kasım ayında başkent 'daki sahne gösterisi sırasında üç oyuncuyu bıçaklayan kişinin ölüme mahkum edildiğini duyurdu.


El-Ekhbariya televizyonu ayrıca aynı olayda yargılanan bir başka kişinin ise 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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