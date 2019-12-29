Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi

29.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:30

Suudi Arabistan devlet televizyonu, kasım ayında başkent Riyad'daki sahne gösterisi sırasında üç oyuncuyu bıçaklayan kişinin ölüme mahkum edildiğini duyurdu.



El-Ekhbariya televizyonu ayrıca aynı olayda yargılanan bir başka kişinin ise 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle