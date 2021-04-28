- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde, sokakların sular altında kaldığı kentte hayat durma noktasına geldi.

- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu

MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde, sokakların sular altında kaldığı kentte hayat durma noktasına geldi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün yaşanan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Şiddetli sel baskınları nedeniyle sular altında kalan kent sokaklarında birçok araba ve vatandaş sel sularına kapıldı. Mekke'de yer alan Al-Otaibi, Al-Zahir ve Al-Nazha mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur şebekelerinin yetersiz kalması sonucu trafik durma noktasına geldi. Yaşanan sel felaketinde can kaybı olmazken, kent genelinde büyük maddi hasar meydana geldi. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde yağışların 2 Mayıs'a kadar devam edebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Ayrıca Mekke Belediye Meclisi 67. toplantısında ise, yağmur sularının ve sağanak yağışların Mekke düzeyindeki etkileri ve gündemde yer alan konuları tartışıldı. Öte yandan dün Kabe'de sağanak yağışa rağmen umreciler tavaflarına devam etmişti.

- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu
- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu
- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu
- Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Suudi Arabistan'da sağanak yağışlar sele neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 00:43:11. #1.16#

title