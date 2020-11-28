- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü
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- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü

28.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:41

- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü

RİYAD - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Munsiyah mahallesinde bir restoranda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatın kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle restoranda ve çevredeki dükkanlarda ağır hasar meydana geldiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü
- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü
- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü
- Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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