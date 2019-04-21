Suudi Arabistan'da Polis Merkezine Saldırı Girişimi

– Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki bir polis merkezine düzenlenen saldırı girişiminde bulunan 4 kişi öldürüldü.

Al Arabiya'da yer alan habere göre başkent Riyad'ın yaklaşık 250 kilometre uzaklığındaki Zulfi bölgesinde bir polis merkezine saldırı girişiminde bulunuldu. Yanlarında silah, bomba ve molotof kokteylleri taşıyan 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA