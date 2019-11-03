Suudi Arabistan'da petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı
Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.
Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, halka arz talebinin kabul edildiği; yatırım yapmak isteyenlere yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun da arzın başlayacağı tarihten önce yayımlanacağı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle