Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da patlama sesi paniğe neden oldu
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Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da patlama sesi paniğe neden oldu

26.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:27
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da patlama sesi paniğe neden oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında patlama sesi duyuldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında patlama sesi duyuldu. Patlama nedeninin Riyad'a atılan bir füzenin engellendiğini iddia edildi. 

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Al Arabiya haber sitesi haber müdürü Mohammed Khalid Alyahya'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberde patlamada can veya mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Alyahya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Riyad'da bir dakikadan kısa bir süre önce gürültülü patlama duyuldu. Riyad'da telefonda görüştüğüm bir arkadaşım, Diplomatik Bölge'deki evinin sallandığını söyledi" ifadelerine yer verdi.

"ATILAN FÜZENİN HAVADA DURDURULDUĞU ANLAŞILIYOR"

Alyahya, ikinci bir paylaşımla "Sosyal medya paylaşımları ve zaman damgalı videolara göre Riyad saatiyle 12: 52'de bir füzenin (havada) durdurulduğu anlaşılıyor" dedi. 


Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da patlama sesi paniğe neden oldu
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da patlama sesi paniğe neden oldu
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da patlama sesi paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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