Son Dakika! Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Dört Patlama Sesi Duyuldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta 4 patlama sesi duyuldu. Suudi yetkililer söz konusu patlamalarla sesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

"FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ" İDDİASI

El Arabiya televizyonu ise, başkent Riyad'a atılan bir füzenin hava da imha edildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar ise Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

HUSİLERİN SALDIRILARI ÖNLENMİŞTİ

Son yıllarda, Husiler tarafından Riyad'a yönelik füze saldırısı gerçekleştirilmiş, füzeler Suudi Arabistan tarafından havada imha edilmişti