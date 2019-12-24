Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı
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Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı

Suudi Arabistan'da öğrencileri taşıyan okul servisinin başka bir araca çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 4 öğrenci yaralandı.

24.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:49
Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı

'da öğrencileri taşıyan okul servisinin başka bir araca çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 4 öğrenci yaralandı.


Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde öğrencileri taşıyan bir okul servisi, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu okul servisinde yangın çıktı.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencileri taşıyan bir okul servisinin başka bir araca çarpması sonucu çıkan yangın nedeniyle 1'i ağır 4 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Yaralı öğrencilerin çevredeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - RİYAD

Kaynak: İHA
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