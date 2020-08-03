- Suudi Arabistan'da kurbanlık dana çevredekilere saldırdı - Suudi Arabistan'da kurbanlık dana çevredekilere saldırdı Suudi Arabistan'da Kurban Bayram'ı vesilesi ile kesilmeye hazırlanan dana çevredekilere saldırdı.

- Suudi Arabistan'da kurbanlık dana çevredekilere saldırdı

RİYAD - Suudi Arabistan'da Kurban Bayram'ı vesilesi ile kesilmeye hazırlanan dana çevredekilere saldırdı.

Suudi Arabistan'da kesilmek üzere getirildiği inşaat halindeki havuzda kasabın elinden kurtulan kurbanlık dana çevredekilere saldırdı. Telefon kamerası ile anbean kaydedilen olayda dananın kesilmek üzereyken iplerinden kurtulduğu ve çevredekilere saldırdığı görülüyor. Dana, kaçmaya çalışan bir kişiye ise kafa atarak havuzun dışına fırlatıyor.

Kaynak: İHA