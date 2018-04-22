Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı Yakınında Silah Sesleri Duyuldu

Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı Yakınında Silah Sesleri Duyuldu

Aktivistler tarafından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı Yakınında Silah Sesleri Duyuldu

Aktivistler tarafından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair henüz doğruluğu onaylanmayan görüntüler paylaşıldı.

Riyad Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, uzmanların konuya ilişkin inceleme yapacağı da kaydedildi.

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