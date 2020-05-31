Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün yeniden açıldı.

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün yeniden açıldı. Havalimanı çalışanları yolcuları dans ederek, karşıladı.

Suudi Arabistan'da normalleşme süreci kapsamında Cidde kentinde bulunan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün iç hat uçuşlarına yeniden açıldı. Havalimanının açılmasının ardından 40 uçuş gerçekleştirilirken, çalışanlar havalimanına iniş yapan ilk yolcuları dans ederek, karşıladı.

Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Issam Nour, yaptığı açıklamada uçuşların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık tedbirlerine uyularak, gerçekleştirildiğini aktardı. Nour, bugün 40 uçuşun yapıldığını belirtirken, uçuşların Riyad, Damam, Abha ve Cizan kentlerine yapıldığını açıkladı. - CİDDE

Kaynak: İHA