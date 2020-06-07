Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
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Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 101 bin 914'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
07.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:15

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 101 bin 914'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 36 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 712'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 45 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 101 bin 914'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 1026 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 72 bin 817 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

En fazla vaka sayısı başkent Riyad'da

Bakanlık açıklamasında, 717 kişiyle en fazla vakanın Riyad'da görüldüğü, başkenti; 623 vakayla Mekke'nin ve 352 vakayla Cidde'nin takip ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de dün başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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