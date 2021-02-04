Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 günlük toplanma yasağı ilan edildi
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Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 günlük toplanma yasağı ilan edildi

04.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:08
Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 günlük toplanma yasağı ilan edildi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halka açık yerlerde bir aylık süre ile toplanma yasağı getirildi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halka açık yerlerde bir aylık süre ile toplanma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, halka açık yerlerde toplanma yasağı bugün 22.00'den itibaren uygulanmaya başlanacak ve düğünler dahil tüm etkinlik ve toplantılar 30 gün askıya alınacak.

Sinemaların, salonların, eğlence ve spor merkezlerinin 10 gün süreyle kapatılmasını içeren kısıtlama kapsamında, cenaze namazlarında da toplu katılımların azaltılmasına yönelik tedbirler devreye sokulacak.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, salgından ölenlerin sayısının 6 bin 386'ya, Kovid-19'a yakalananların 368 bin 945'e, iyileşenlerin de 360 bin 400'e ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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