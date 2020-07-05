Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 58 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 58 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 58 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1916'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 3 bin 580 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 209 bin 509'a çıktığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da toplam iyileşen hasta sayısının da 145 bin 236 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA