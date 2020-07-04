Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 56 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 56 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 56 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1858'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 128 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 205 bin 929'a çıktığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da toplam iyileşen hasta sayısının da 143 bin 246 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA