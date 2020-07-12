Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 42 kişi daha öldü Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 2 bin 223'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 2 bin 223'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 'dan son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 779 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 223'e, vaka sayısı da 232 bin 259'a çıktı.

Suudi Arabistan'da iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 138'a ulaştı.

Kaynak: AA