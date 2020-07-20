Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 37 kişi öldü
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 523'e yükseldi.
20.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:36
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 523'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 429 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 523'e, vaka sayısının ise 253 bin 349'a çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 203 bin 259 olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA