Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 26 kişi öldü Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 2 bin 842'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 2 bin 842'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında ülke genelinde 26 kişi daha yaşamını yitirdi, 1629 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 842'ye, vaka sayısı da 274 bin 219'a çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 231 bin 198'e ulaştı.

Kaynak: AA