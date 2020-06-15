Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1011'e yükseldi Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 1011'e çıktı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 1011'e çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 507 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1011'e, toplam vaka sayısının ise 132 bin 48'e yükseldiği ifade edildi.

Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 87 bin 890 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA