Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 972'ye yükseldi Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 972'ye çıktı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 972'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 233 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 972'ye, toplam vaka sayısının ise 127 bin 541'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 2 bin 172 kişinin iyileştiği, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 84 bin 720 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA