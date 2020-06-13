Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932'ye yükseldi
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Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 932'ye çıktı.

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932'ye yükseldi
13.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:52

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 932'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 366 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 932'ye, toplam vaka sayısının da 123 bin 308'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 1519 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildiren Bakanlık, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 82 bin 548 olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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