Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 783'e yükseldi
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Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 783'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 288 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 783'e yükseldi
09.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:53

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 288 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 37 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 783'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 288 kişinin daha enfekte olduğu, böylece vaka sayısının 108 bin 571'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 815 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 76 bin 339 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de 6 Haziran'da başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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