Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 105 bin 283 oldu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi
08.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:51

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 105 bin 283 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 746'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 369 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 105 bin 283'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 1707 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 74 bin 524 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, 746 kişiyle en fazla vakanın başkent Riyad'da görüldüğü, onu 577 vakayla Cidde ve 376 vakayla Mekke'nin takip ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de 6 Haziran'da başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Haber
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı Haber
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama!
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama!
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Fatma Girik Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:54:42. #1.15#
title