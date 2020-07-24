Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 37 kişi öldü
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Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 37 kişi öldü

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 672'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 37 kişi öldü
24.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:34

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 672'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 378 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 672'ye, vaka sayısının da 262 bin 772'ye çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 215 bin 731 olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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