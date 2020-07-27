Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 27 kişi öldü Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 27 artarak 2 bin 760'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 27 artarak 2 bin 760'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 760'a ulaştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1993 artarak 268 bin 934'e çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 222 bin 936 oldu.

Kaynak: AA