Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 27 kişi öldü
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 27 artarak 2 bin 760'a yükseldi.
27.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:30
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 27 artarak 2 bin 760'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 760'a ulaştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1993 artarak 268 bin 934'e çıktı.
Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 222 bin 936 oldu.
Kaynak: AA