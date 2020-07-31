Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 24 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi, 1686 yeni vaka tespit edildi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi, 1686 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 866'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1686 artarak 275 bin 905'e çıktığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısının ise 235 bin 658'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA