Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı
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Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı

17.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:52
Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başladı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldı.

Riyad gazetesinin haberinde Rabia'nın, "Bu, ülkede en büyük aşılama kampanyası. Kovid-19'a karşı aşı güvenlidir ancak zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından aşı olmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği "Sağlığım" isimli bir uygulama paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19'a karşı BioNTech ile Pfizer aşısının ilk sevkiyatının geldiğini duyurmuştu. Ayrıca Bakanlık aşıların ücretsiz olacağını, aşılamanın yaşa, kiloya ve kronik hasta gruplarına göre üç aşamada yapılacağını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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