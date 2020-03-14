Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 103'e yükseldi Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 103 oldu.

Yeni vakaların 4'ü İran, biri İtalya'dan gelen vatandaşlarda görüldü.

Kaynak: AA