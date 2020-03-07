Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı
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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.

07.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:58
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi sitesinin (SPA) haberine göre, Bakanlığı cumartesi gününden itibaren kalabalık seyirci kitlesinin bulunduğu spor karşılaşmalarının ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı.

Açıklamada, kararın, Kovid-19 salgını izleme komitesi tarafından yapılan korunma önlemleri talimatları uyarınca alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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