Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amacıyla hafta başından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amacıyla hafta başından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.



Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığını, okulların kapalı olduğu süre içinde de eğitimin sanal okullar üzerinden sürdürüleceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle