Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 29'a yükseldi Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 29'a, vaka sayısı ise 2 bin 179'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 29'a, vaka sayısı ise 2 bin 179'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 29'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca ülke genelinde 140 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 179'a çıktığı aktarıldı.

Cidde'de 7 mahallede sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 7 mahalleye salgın sebebiyle giriş çıkış yasaklandı ve sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentteki 7 mahallede, giriş- çıkış ile sokağa çıkma yasağının yerel saatle 15.00'ten itibaren başlayıp bir sonraki duyuruya kadar süreceği belirtildi.

Yasak kapsamındaki Kilo 14 Kuzey, Kilo 14 Güney, el-Mahcer, Gelil, el-Karyat, Kilo 13, Petromin mahallelerinde yaşayanların sadece erzak ve sağlık ihtiyaçları için dışarıya çıkmasına izin verileceği bildirildi.

Kaynak: AA